В жилмассиве "Рухий-Мурас" построят школу на 700 мест

В жилом массиве "Рухий-Мурас" в этом году начнется строительство школы на 700 мест. Об этом стало известно на встрече главы района с местными жителями.

Встреча Мирлана Эшкожоева с активом горожан, проживающих в жилмассиве, состоялась по инициативе последних. Люди поднимали вопросы об узаконении земельных участков. Глава Октябрьского района сообщил, что подготовкой технических паспортов занимаются мобильные группы на местах, которые работают по графику.

Также глава района проинформировал жителей о том, что в 2022 году в жилмассиве начнется строительство общеобразовательной школы, рассчитанной на 700 мест.