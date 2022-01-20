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Улан-Батор готов поделиться с Бишкеком опытом борьбы со смогом

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- Анастасия Карелина
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Мэр Бишкека Айбек Джунушалиев встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Монголии в Кыргызской Республике Ганхуяг Содномом. Об этом сообщает пресс-служба муниципалитета столицы.

Стороны обсудили возможность обмена опытом между мэриями Бишкека и Улан-Батора. Айбек Джунушалиев обозначил важность развития взаимовыгодного сотрудничества. Бишкеку интересен опыт борьбы со смогом в столице Монголии. Улан-Батор в свою очередь готов перенять бишкекские технологии озеленения в городских условиях.

Муниципалитет кыргызской столицы уже подготовил проект соглашения сотрудничества между столицами дружеских государств.


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URL: https://www.vb.kg/412745
Теги:
Монголия, озеленение, Бишкек, смог, мэрия
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