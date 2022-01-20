Эдиль Байсалов ознакомился с проблемами бишкекского ботанического сада

Заместитель председателя кабмина Эдиль Байсалов провел выездное совещание, чтобы ознакомиться с деятельностью Ботанического сада имени Энвера Гареева Национальной академии наук. Об этом сообщает пресс-служба кабмина.

В ходе встречи была презентована информация о деятельности ботсада, а также озвучены его актуальные проблемы.

Участники встречи говорили о важности поддержки данного учреждения. Прозвучали предложения совместной с мэрией Бишкека работы по развитию ботанического сада.

Эдиль Байсалов подчеркнул необходимость сохранения больших участков земли для научной деятельности и пространства для различных видов флоры и фауны, занесенных в Красную книгу. Замглавы кабмина отметил также, что первоочередной задачей на сегодняшний день является сохранение и укрепление научного статуса бишкекского ботанического сада.