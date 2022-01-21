Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 97.10 - 97.50

В КР проходят тренинги для мультидисциплинарных команд медиков

135  0
- Анастасия Карелина
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

В целях усиления борьбы с COVID-19 и повышения качества лечения больных с коронавирусной инфекцией в республике проходит повторное обучение и тренинги для национальных и региональных мультидисциплинарных команд медиков. Об этом сообщает пресс-служба Минздрава.

В состав данных МДК входят опытные врачи разных специальностей: инфекционисты, пульмонологи, реаниматологи, педиатры, акушеры-гинекологи, эндокринологи, семейные и другие врачи, а также медсестры.

Мультидисциплинарные команды были созданы в 2020 году при поддержке Минздрава и ЮСАИД. Именно благодаря такому подходу в каждой области и крупных городах организованы сильные команды врачей и медсестер, которые оказывают эффективную помощь больным с коронавирусом.

Важно, что смертность от COVID-19 удалось снизить в два раза, а также создать устойчивую систему непрерывного образования врачей и медсестер.

В программу обучения включены мониторинг и анализ ситуации, рекомендации по лечению больных c коронавирусом на амбулаторном и стационарном уровнях в соответствии с шестой версией клинического руководства по COVID-19, вопросы по практическим навыкам кислородотерапии, вакцинации и другие.

Тренинги уже прошли Оше, Ошской и Джалал-Абадской областях. Далее они будут продолжены в Баткене, Нарынской, Иссык-Кульской, Таласской областях, Бишкеке и Чуйской области.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412748
Теги:
Минздрав, врачи, COVID-19
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  