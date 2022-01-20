Дастан Бекешев удалил хвалебный пост про Орозайым Нарматову

Депутат Дастан Бекешев удалил со своей страницы в соцсети пост про Орозайым Нарматову, практически, после того, как стало известно о лишении Нарматовой депутатского мандата. Тем не менее, некоторые пользователи интернета успели сделать скрин данного поста.

По какой причине народный избранник удалил хвалебный пост в адрес Нарматовой неизвестно. Возможно, это как- то связано с ее "образованностью".

"Поближе познакомился с Орозайым Нарматова. Очень и приятная, и образованная депутатКА, - написал Бекешев.

Напомним, ЦИК отменила регистрацию депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой. Решение было принято сегодня на заседании Центризбиркома.

Ранее пресс-служба ГКНБ сообщала, что возбуждено уголовное дело в отношении должностных лиц Жалал-Абадского государственного университета (ЖАГУ) по факту незаконного зачисления в данный вуз депутата Жогорку Кенеша Орозайым Нарматовой.