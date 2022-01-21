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Россия и Кыргызстан договорились построить атомную электростанцию в КР

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- Наталья Крайнова
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На полях Всемирной выставки "Экспо-2020" в Дубае, где 20 января 2022 года состоялась презентация российских атомных технологий малой мощности, госкорпорация "Росатом" и Министерство энергетики КР подписали меморандум о сотрудничестве в сооружении атомных станций малой мощности. Об этом сообщается на сайте "Росатома" .

В рамках меморандума, подписанного генеральным директором госкорпорации "Росатом" Алексеем Лихачевым и министром энергетики КР Доскулом Бекмурзаевым, стороны выражают заинтересованность в развитии сотрудничества по сооружению атомной станции малой мощности на базе реакторной установки РИТМ-200Н на территории Кыргызстана. Также меморандум о сотрудничестве предполагает содействие в развитии ядерной инфраструктуры кыргызской Республики и совместную работу по повышению квалификации научно-технического персонала в различных областях мирного использования атомной энергии.

"Реализация проектов атомных станций малой мощности является одним из важнейших приоритетов Госкорпорации "Росатом", которые в будущем значительным образом изменят энергобаланс многих стран мира и внесут вклад в развитие удаленных территорий с замкнутыми энергосистемами. Сооружение подобной атомной станции в Кыргызстане будет не только способствовать энергонезависимости страны, но и повлияет на качество жизни населения и развитие научно-технического потенциала всего региона Центральной Азии", - заявил генеральный директор госкорпорации "Росатом" Алексей Лихачев.

"Декарбонизация и развитие экологически чистых источников энергии является актуальной мировой тенденцией, от которой Киргизия не хочет оставаться в стороне. Мы уверены, что дальнейшее сотрудничество с госкорпорацией "Росатом" откроет новые горизонты для развития энергетики, экономики и промышленности нашей страны", - отметил заместитель министра энергетики КР Тилек Айталиев.


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URL: https://www.vb.kg/412753
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