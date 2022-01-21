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При получении взятки задержан сотрудник Соцфонда

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- Бакыт Басарбек
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При получении взятки задержан с поличным задержан ведущий специалист управления социального фонда Сокулукского района Чуйской области "З.Э.З.". Об этом сообщает пресс-служба ГКНБ КР.

По данным ведомства, уголовное дело зарегистрировано в ЕРПП по ст.343 (вымогательство взятки) УК КР.

"Досудебным производством установлено, что 17 января 2022 года жительница Сокулукского района обратилась к работнику управления социального фонда "З.Э.З." для получения выписки по внесенным социальным отчислениям за последние 10 лет. В свою очередь, "З.Э.З.", предварительно изучив сведения о социальных отчислениях, сообщил, что у нее имеются определенные нарушения, в связи с чем предложил положительно решить ее вопрос за денежное вознаграждение.

В настоящее время задержанный водворен в ИВС СИЗО ГКНБ КР, проводятся следственно-оперативные мероприятия".


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URL: https://www.vb.kg/412757
Теги:
ГКНБ, Социальный фонд, задержание, Кыргызстан
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