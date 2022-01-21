Погода
$ 84.80 - 84.94
€ 97.10 - 97.50

От каких видов налогов будут освобождены жители Баткенской области

185  0
- Бакыт Басарбек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров вчера был проинформирован о работе, проводимой в рамках реализации Закона "О статусе Баткенской области".

По словам первого заместителя Председателя Кабинета Министров Арзыбека Кожошева, в соответствии с постановлением Кабинета Министров утвержден перечень 62 преференциальных приграничных населенных пунктов, освобожденных от следующих видов налогов:

- ставка подоходного налога снижена с 10% до 5%;

- полное освобождение от уплаты налога на прибыль;

- освобождение от уплаты налога с продаж.

Кроме того, согласно соответствующим законодательным изменениям, планируется предоставление государственных гарантий для инвестиций в Баткенскую область в размере 1 млн долларов США (на остальной территории Кыргызстана не менее 3 млн долларов США), для инвестиций в горнорудную отрасль в Баткенской области в размере 10 млн долларов США (на остальной территории страны не менее 20 млн долларов США).

При этом государство обязуется возместить причиненный ущерб инвесторам.

В Баткенской области также введен особый режим по предоставлению государственных и муниципальных услуг населению на льготной основе.

"Среди услуг, оказываемых Минздравом - лечение в стационарах с 50% льготой, скидка 50% на лабораторные анализы, по линии МВД – выдача справок о судимости на бесплатной основе. Всего льготы будут предоставлены по 7 государственным услугам. На реализацию данного решения из республиканского бюджета будет предусмотрено 25,0 млн сомов", - сообщил Арзыбек Кожошев.

Кабинет Министров предлагает повысить пенсии на 2000 сомов для жителей 62 приграничных сел Баткенской области, увеличить в два раза размер пособий, поставлять электроэнергию с льготой 50 % семьям, проживающим в данных 62 селах, а также повысить заработную плату социальным работникам (врачам и учителям) и сотрудникам правоохранительных органов.

Президент Садыр Жапаров поддержал данные предложения, поручив в кратчайшие сроки завершить соответствующие нормативно-правовые процедуры и начать их реализацию с 1 марта 2022 года.

Напомним, что 10 сентября 2021 года Президент Садыр Жапаров подписал Закон "О статусе Баткенской области".


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412758
Теги:
Баткенская область, Садыр Жапаров
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  