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Глава Минсельхоза: Распределение земель Госфонда пройдет прозрачно и честно

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- Наталья Крайнова
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В Кыргызстане Министерству сельского хозяйства будут переданы 75 процентов земель Государственного фонда сельскохозяйственных угодий. По этому поводу было принято постановление кабинета министров "О развитии сельскохозяйственных кооперативов, семенных и племенных хозяйств" от 17 декабря 2021 года за №309.

Министр сельского хозяйства Аскарбек Джаныбеков сделал обращение к фермерам, в котором объяснил, что мера позволит поддержать семеноводческие, племенные хозяйства и кооперативы.

"Это сделано для того чтобы мы могли внутри Кыргызстана производить высоко продуктивные качественные семена сельскохозяйственных культур в достаточном объеме. Для того чтобы каждый фермер КР мог иметь доступ к лучшим высоко продуктивным чистопородным племенным животным через наши племенные хозяйства", - отметил он.

Министр объяснил, как будут предоставляться замели государственного фонда для кооперативов.

"Требование основное - это непрерывная деятельность в сельскохозяйственном производстве за последние три года, которая дает возможность участвовать в рассмотрении комиссии по предоставлению земель", - сказал он.

По словам министра, сейчас в разных районах высказываются мнения, что массово начали регистрировать кооперативы. Однако, ново созданные кооперативы получат доступ к землям сельскохозяйственных угодий только в конце 2024 года и в 2025 году.

"В этом году заявки вновь созданных кооперативов не будут рассматриваться. Поэтому я призываю: не надо сеять панику, и создавать кооперативы, чтобы получить доступ к землям Государственного фонда сельхозугодий. Этого не будет. Комиссия будет рассматривать заявки кооперативов, которые ведут непрерывную сельскохозяйственную деятельность на протяжении последних трех лет", - пояснил он.

Министр сообщил, что согласно Положению, право получить землю вне конкурса будут иметь уязвимые слои населения, проживающие конкретно в этих айыл окмоту.

"Сельхозтоваропроизводители могут участвовать в конкурсах и получать землю сельхозугодий на общих основаниях. Коренных изменений в Положении о предоставлении земель нет. Единственное, мы планируем поддержать наши семхозы, племхозы и кооперативы. Не поддавайтесь провокациям, которые стараются создавать недобросовестные граждане, которые раннее разными путами имели доступ к этим землям. Дальше будет проводиться все прозрачно и честно, коррупционных схем, которые были до этого, теперь не будет", - заверил министр.

Подробнее ознакомиться с постановлением № 309 можно на сайте Минюста.


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URL: https://www.vb.kg/412761
Теги:
Минсельхоз, фермеры
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