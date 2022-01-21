Минский автобус пройдет испытание в Бишкеке

В конце текущего года город Бишкек посетили представители ОАО "Минский автомобильный завод". В рамках официального визита между мэрией города Бишкек и представителями указанной компании была достигнута договоренность, в рамках которого ОАО "Минский автомобильный завод" презентовали новый пассажирский автобус марки МАЗ 206946. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Данный вид транспорта будет проходить испытание на территории города Бишкек в течении 3 месяцев. Автобус для тест-драйва предоставлен на бесплатной основе.

Временно будет курсировать по автобусным маршрутам № 7, 38 и 42;

Отметим что, это полунизкопольный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах. Который влючает в себя:

- откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой;

- система наклона кузова "Книлинг" для облегчения посадки/высадки пассажиров;

- оборудование для крепления соответствующего устройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Городской транспорт на 27 посадочных мест по экологическому классу относится к группе Еuro 5. Длинна автобуса состовляет 8,8 метров и работает на газовом двигателе (метан).