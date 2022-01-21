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Минский автобус пройдет испытания в Бишкеке

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- Бакыт Басарбек
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В конце текущего года город Бишкек посетили представители ОАО "Минский автомобильный завод". В рамках официального визита между мэрией города Бишкека и представителями указанной компании была достигнута договоренность, в рамках которой ОАО "Минский автомобильный завод" презентовало новый пассажирский автобус марки МАЗ 206946. Об этом сообщает пресс-служба столичной мэрии.

Данный вид транспорта будет проходить испытания на территории города Бишкека в течение трех месяцев. Автобус для тест-драйва предоставлен на бесплатной основе.

Временно он будет курсировать по автобусным маршрутам № 7, 38 и 42;

Отметим, что этот полунизкопольный автобус предназначен для перевозки пассажиров на городских маршрутах, который включает в себя:

- откидной трап для заезда инвалидной коляски с ручкой;

- система наклона кузова "Книлинг" для облегчения посадки/высадки пассажиров;

- оборудование для крепления соответствующего устройства для лиц с ограниченными возможностями здоровья.

Городской транспорт на 27 посадочных мест по экологическому классу относится к группе Еuro 5. Длинна автобуса составляет 8,8 метра, работает он на газовом двигателе (метан).


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URL: https://www.vb.kg/412771
Теги:
Беларусь, Бишкек, автобусы, мэрия
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