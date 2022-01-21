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Ученые утверждают, что ревакцинация способна защитить от штамма "омикрон"

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- Айжан Мамбеталиева
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Введение третьего компонента прививки от коронавируса во время ревакцинации способна защитить от штамма "омикрон". К такому выводу пришли специалисты из Института Френсиса Крика в Великобритании. Данные об этом опубликованы в авторитетном медицинском журнале The Lancet.

В материале говорится, что ученые исследовали титры антител добровольцев, которые проходили вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса. В эксперименте участвовало 364 человека. За их титрами антител наблюдали еще с января 2021 года, чтобы выяснить действия вакцин. 26 участников эксперимента переболели коронавирусом с апреля по ноябрь прошлого года. Все перенесли болезнь в легкой форме, авторы исследования полагают, что испытуемые столкнулись со штаммом "дельта".

Когда появился "омикрон", специалисты стали отслеживать, насколько участники эксперимента готовы к новому штамму. Выяснилось, что в течение 12-16 недель после прививки двумя компонентами вакцины только у половины испытуемых сохранились антитела против "омикрона", в то же время против штамма "альфа", который распространялся в Великобритании с осени 2020 года, защита по-прежнему работала.

Ученые отследили, каков иммунный ответ после введения третьего компонента вакцины в рамках ревакцинации. И, даже у испытуемых, которые в целом относятся к группам риска, в большинстве случаев сформировался иммунный ответ. На основании этих данных ученые делают вывод, что при "омикроне" эффект от вакцинации тремя компонентами сопоставим с тем, что возникает при прививке двумя компонентами против штамма "дельта".


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URL: https://www.vb.kg/412773
Теги:
Великобритания, наука, врачи, COVID-19, COVID, новости мира
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