Казахстанские фейки и КР. Кто стоит за "вбросом"?

Любые беспорядки, революции и трансформация власти порождают фейки. Порой такая информация появляется на волне хайпа и желания побыстрее выдать новость в эфир, но часто - это продуманная провокация. В плане последних Казахстан превзошел все предыдущие акции протеста в других государствах.

VB.KG решил вспомнить основные фейки казахстанской трагедии 2022 года. Многие из них были нацелены и на Кыргызстан.

Примечательно, что большинство ложной информации вело к оппозиционным каналам ближнего и дальнего зарубежья: Nexta, "Дождь" и т.д. Прослеживался и "киевский" след. Возможно, это связано с курированием протестов в РК оппозиционером Мухтаром Аблязовым, офис которого как раз находился там.

Так 4 и 5 января в Telegram-каналах стали распространять видео, что в Казахстане протестующие забросали бутылками с зажигательной смесью бронетранспортеры.Кадры вызвали настоящий шок. Вот только сняты они были вовсе не в Казахстане, а в феврале 2014 года во время протестной акции на Майдане в Киеве. Видеоролик был опубликован на YouTube. К Казахстану эти кадры отношения не имели.

"Огоньку" в протесты в РК, а заодно в и дружбу с КР во время беспорядков "подкидывал" и телеканал "Дождь". Пока ЖК КР лишь только разбирался с отправкой миротворцев от ОДКБ в соседнее государство, ведущий телеканала в прямом эфире рассказывал о том, что "в центре города находится киргизский воздушный десант", а также о "дружинах граждан на окраинах городов". Последние были организованы спустя пару дней после беспорядков. После скандала журналисты в последующих эфирах заявили, что оговорились и исправили ошибку.

Позже появились и фейковые сообщения в соцсетях, что в мессенджере WhatsApp пользователи распространяют сообщения с призывами удалять пересланные картинки со списком номеров, с которых якобы могут звонить представители террористической организации ИГИЛ. К слову, подобные сообщения находили ранее в России и Таджикистане. Возможно, за ними и стоят мошенники, но к ИГ они отношения точно не имеют. К протестам в РК – и вовсе.

Интересным, но фейковым видео был мессендж от "Фронта освобождения Казахстана". Что за организация, никто не знает. После подобных "фильмов" от нее не было. Но, как уверяют эксперты, сделано оно было в Беларуси. И скорее всего, для усиления накала протестующих.

Еще одним фейком, повлиявшим на отношения КР и РК, стало задержание и объявление наемником кыгызского джазового пианиста Викрама Рузахунова. В Казахстане пытались всячески скрыть этот факт и представить его неким Закиром Убуровым. Но близкие последнего сообщили, что Убуров дома, а коллеги Викрама до последнего бились за его освобождение. После долгих переговоров побитый, но невредимый Рузахунов вернулся на родину.

Как говорится, слухи порождают фейки. Граждане высказались в мессенджерах о наличии в больницах в момент беспорядков огромного количества якобы афганских граждан. Авторы сообщений уверяли, что летом минувшего года в Казахстан по приказу правительства их привезли намеренно и разместили в Шымкенте. Понятно, что транзитные "афганцы" были. Но не только в РК, но и в КР. Правда, к беспорядкам они не имеют никакого отношения. Это подтвердили и в МИД РК.

Также среди фейков были: прибытие 2000 талибов в Нур-Султан, люди в полицейской форме под видом проверки документов избивают и грабят хозяев квартир, о повсеместной прослушке телефонных разговоров и доступу к личным сообщениям на всех платформах, а также о захвате военной биолаборатории под Алматы. Позже все эти слухи были опровергнуты фактами.

Ну и "особым" фейком, появившимся в новостных каналах за рубежом, стала якобы отправка самим президентом КР (!) граждан КР для участия в погромах в РК, а также слухи об участии там наших граждан в целом… Понятно, что эти домыслы были опровергнуты.

Складывается устойчивое впечатление, что посыл отдельных фейковых сообщений в Телеграм-каналах и СМИ был создан как будто специально, чтобы посеять разлад в отношениях между Кыргызстаном и Казахстаном. Другие делались для накала обстановки непосредственно в РК. Поэтому стоит помнить, что в условиях подобных ситуаций, какая недавно произошла у соседей, любые поступающие новости и информацию надо тщательно проверять. Ведь всегда это кому-нибудь надо…