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Ассоль Молдокматова поделилась в соцсетях новостью о скорой свадьбе

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- Айжан Мамбеталиева
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Телеведущая Ассоль Молдокматова выходит замуж. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети. Она отметила, что свадьба состоится в скором времени.

"Мы счастливы. Мы любим и полны надежд с моим Бекназаром Жамангараевым. Скоро свадьба", - написала она в Facebook.

К слову, Бекназар Жамангараев родился в Бишкеке, отучился в музыкальной школе имени Мураталы Куренкеева и в КГНУ по направлению "банковское дело". Переехав в США, он проработал в таких крупных компаниях, как Yahoo, Motorola, Walmart, Apple, и принял предложение Google.


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URL: https://www.vb.kg/412777
Теги:
Ассоль Молдокматова, свадьба
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