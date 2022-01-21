Ассоль Молдокматова поделилась в соцсетях новостью о скорой свадьбе

Телеведущая Ассоль Молдокматова выходит замуж. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети. Она отметила, что свадьба состоится в скором времени.

"Мы счастливы. Мы любим и полны надежд с моим Бекназаром Жамангараевым. Скоро свадьба", - написала она в Facebook.

К слову, Бекназар Жамангараев родился в Бишкеке, отучился в музыкальной школе имени Мураталы Куренкеева и в КГНУ по направлению "банковское дело". Переехав в США, он проработал в таких крупных компаниях, как Yahoo, Motorola, Walmart, Apple, и принял предложение Google.