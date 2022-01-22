Гульбара Толомушова: Годы пандемии подарили нам много замечательного кино

С киноведом, членом Международной федерации кинопрессы FIPRESCI Гульбарой Толомушовой vb.kg подвел итоги ушедшего киногода и узнал, что ждет зрителей в наступившем 2022-м.

Гульбара, в условиях пандемии мы живем уже два года. И если в 2020-м люди еще могли поставить свои проекты на паузу, то в 2021-м стало понятно, что COVID-19 с нами надолго, поэтому надо продолжать жить и творить. Привыкнуть к новым реалиям было непросто, но многим это удалось. Каким был прошедший год для кыргызского кино?

- Кыргызстан – маленькая страна, и в этом есть свои преимущества. В определенные, довольно длинные периоды число заразившихся коронавирусом в республике не превышало ста человек в день. И в это время у нас состоялось много интересных мероприятий. На некоторые мы даже выезжали большими делегациями.

Побывали на легендарном, возрожденном, Ташкентском международном кинофестивале "Жемчужина Шелкового пути". В программе значилась панорама кыргызского кино. Зрители увидели семь полнометражных художественных фильмов. В конкурсе были и наши короткометражные ленты. Я сама работала в жюри.

Большая кыргызская делегация летала в Турцию на первый в истории международный кинофестиваль тюркоязычных стран "Коркут-ата". Продюсеры и режиссеры из Кыргызстана представили свои новые проекты и получили возможность найти себе сопродюсеров. Кроме того, состоялся вечер кыргызского кино. Я опять же была в жюри. Артыку Суюндукову был присужден приз за лучшую режиссуру - на фестивале показали его "Шамбалу".

Осенью уже в Бишкеке прошли два наших фестиваля: МКФ короткометражных фильмов стран СНГ, Балтии и Грузии "Кыргызстан - страна короткометражных фильмов" и Форум молодого кино стран СНГ "Умут". Форум открыла замечательная документальная лента французских режиссеров "Адмирал Чумаков", а на закрытии мы показали фильм известного казахского режиссера Фархата Шарипова "18 килогерц". В феврале на Берлинском кинофестивале в программе Generation покажут уже его новую работу – фильм "Схема". И мы думаем о том, чтобы пригласить Фархата с ней на "Умут" в этом году.

В 2021-м я вновь ездила в Екатеринбург. На международном фестивале-практикуме киношкол "Кинопроба" представляла лучшие фильмы национального конкурса "Умут". Это стало уже доброй традицией.

Также мы побывали на Московском международном кинорынке и очень плотно, как и другие страны Центральной Азии, работали с ЮНЕСКО. Видные кинематографисты региона отвечали на вопросы молодых коллег о сегодняшнем состоянии наших кинематографий, а известные киноведы рассказывали о пяти знаковых фильмах своих стран, созданных в период независимости. Эти видеоролики ЮНЕСКО уже публикуют на Youtube-канале. Будут там и мои выступления.

А еще в течение года было много событий, посвященных 80-летию со дня рождениям Болота Шамшиева. Мероприятия проходили не только в Бишкеке и регионах страны, но даже в Турции. Чествовали и народную артистку Кыргызстана Айтурган Темирову в связи с 50-летием творческой деятельности. На Ташкентском фестивале артистка получила специальный приз за выдающийся вклад в развитие мирового киноискусства, а Франция наградила ее званием офицера Ордена искусств и литературы. Отметили мы и 80-летие кыргызского кино. К слову, в 2022 году планируем отмечать 80-летие Геннадия Базарова.

Можете назвать свое самое яркое киновпечатление года?

- Ярчайшее впечатление прошлого года – это поездка на Международный Каннский кинофестиваль. Попасть туда было крайне сложно, но нам это удалось. Мы прорвались и стали единственной азиатской страной на крупнейшем в мире кинорынке.

Впервые в истории там был организован Стенд кыргызского кино. Интересно, что поехали на Лазурный берег Франции практически только одни представительницы прекрасного пола. В основном продюсеры. Я отвечала за контент. Мы готовили много информативного материала. И к нам подходили люди, которые вообще впервые узнавали о том, что где-то есть страна Кыргызстан и там, оказывается, снимают хорошее кино. В делегации был еще Манас Калдаров, участвовавший в программе "Канны для молодых".

Хочу сказать, что мы очень благодарны трем министерствам Франции, посольствам Франции и Швейцарии за то, что помогли нам получить визы в такое непростое время. И если уж в период пандемии мирового масштаба оказалась возможной поездка на Каннский кинофестиваль, то, думаю, и другие мои мечты и мечты кинематографистов Кыргызстана осуществятся.

vb.kg много писал о кинопроекте Омурзака Толобекова "Семетей – сын Манаса". Общественность начала бурно обсуждать фильм еще на стадии производства. Но вот уже прошли закрытые показы, и сейчас, по словам Омурзакова, ведутся переговоры с руководством стримминговой платформы Netflix о финансировании производства сериала на его основе. А вы какого мнения об этой работе?

- Фильм я еще не видела, поэтому говорить о нем не могу. Знаю, что были два закрытых показа. Один – для известных кинематографистов, другой – в "Белом доме" с участием президента. Меня приглашали. К сожалению, в тот момент я болела и не смогла присутствовать на просмотре.

2022 год только начался, но… с добрых вестей. Фильм "Шамбала" завоевал сразу 7 наград на МКФ в Иране. А каких премьер зрителям ждать в этом году?

- Добавлю, что сейчас в Дакке проходит МКФ, где "Шамбала" вновь в конкурсной программе.

Что же касается премьер, то мы ждем выхода сразу нескольких картин. Во-первых, "Эсимде" Актана Арым Кубата. Потом дебюта в полном метре Асель Жураевой "Дитя Бога". Вторые свои полнометражные работы готовятся представить на суд зрителей Айбек Дайырбеков, Дальмира Тилепбергенова и Таалай Кулмендеев. Мы ждем их картины "Запах полыни", "Арно" и "Продается дом".

Ну и очень много короткометражных и документальных фильмов создается сейчас нашими авторами при поддержке представительства Интерньюс в Кыргызстане.

Рано или поздно, но эпидемия закончится. Как вам кажется, отечественные кинематографисты будут вспоминать это как время потерь или как период свершений и побед?!

- Конечно, у нас были потери. Люди болели, умирали. Но кыргызские кинематографисты – оптимисты по натуре, они продолжали трудиться даже в самое сложное время. Кто-то работал над сценариями, кто-то снимал.

Члены Союза кинематографистов были среди тех, кто помогал другим кыргызстанцам. Помните, когда дороги были перекрыты, не ходил транспорт? Наши люди пешком шли во Дворец спорта, где был пункт сбора, брали продукты, развозили их, получив разрешение, и снова возвращались домой пешком, сами заболевали.

В июле-августе 2020 года Айбек Дайырбеков с коллегами снимал уникальный сериал "Перед рассветом". Его премьера состоялась в сентябре на канале ОТРК. Я много писала об этом проекте. Сериал о том, как наши люди переживали пандемию: кто-то заболевал, и его везли в больницу, а кто-то в это самое время пользовался возможностью и продавал жизненно необходимые лекарства налево за баснословные деньги. Затрагивалась там и тема выборов. Но финал был оптимистичным. Авторы давали народу надежду на то, что все будет хорошо.

И второй проект, посвященный пандемии, - альманах "Кыргызстан-2020". Это проект Интерньюс. Он был снят в прошлом году. В альманах вошло 10 фильмов: 9 игровых и один документальный. Две короткометражки мы показали на форуме "Умут". Это "Томирис" Евгения Чистякова и "Кундуз" Чингиза Нарынова. Одиннадцатилетняя Айбике Жанышбекова, сыгравшая в последнем главную роль, получила приз жюри. Она прекрасно воплотила на экране образ Кундуз, преодолевающей все препятствия, чтобы спасти бабушку, заболевшую ковидом.

В 2020-м многие кинофестивали отменили, а в 2021-м их уже было много. Но не все наши режиссеры смогли полететь на них. Много событий проходило в режиме онлайн. У меня, например, был опыт работы в жюри в таком формате. Конец января, весь февраль и начало марта мы дружной международной командой трудились в составе жюри Международного фестиваля азиатского кино. И на Российско-Британском Сочинском международном кинофестивале я работала в жюри онлайн. Там была просто потрясающая команда. Новое время предоставляет нам уникальные возможности. Да, мы не можем иногда где-то присутствовать, но можем работать онлайн и успевать делать даже больше, чем если бы поехали на это мероприятие.

И знаете, что интересно? До пандемии у нас еще никогда не было таких урожайных на отличные фильмы лет.

Судите сами. В первое десятилетие века я представляла на международных кинофестивалях лишь одну картину. В 2018-м их было уже две – "Аврора" и "Песнь древа". И вот 2020-й - сразу три картины: "Озеро", "Шамбала" и "Дорога в Эдем". К концу прошлого года их стало 4. На двух МКФ в Таллинне и на Гоа состоялись премьерные показы фильма "Тысяча грез" Марата Сарулу. Наши фильмы сейчас получают очень много престижных наград. Надеюсь, новые картины, выхода которых мы ждем, будут также успешны.