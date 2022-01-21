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Президент подписал закон "О географических названиях"

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Президент Кыргызской Республики Садыр Жапаров подписал Закон Кыргызской Республики "О внесении изменений в Закон Кыргызской Республики "О географических названиях в Кыргызской Республике".

Закон принят Жогорку Кенешем Кыргызской Республики 22 декабря 2021 года.

Принятый Закон направлен на допущение наименования и переименования административно-территориальных единиц, органов местного самоуправления и сел именами людей, непосредственно принимавших участие в открытии, изучении, освоении или основании географических объектов; именами выдающихся государственных и общественных деятелей, представителей науки, культуры и исторических личностей, имеющих заслуги перед государством, а также в целях возвращения отдельным объектам утраченных, но широко известных в прошл ом и настоящем географических наименований.


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URL: https://www.vb.kg/412781
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