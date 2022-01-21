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Будьте внимательны: в маршрутке пассажир расплатился фальшивой купюрой

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- Наталья Крайнова
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В Бишкеке пассажир маршрутки расплатился с водителем фальшивой купюрой. Об этом сообщают пользователи инстаграм-группы "Черный список".

"Ехала я на 101-й маршрутке, на остановке Московская - Советская сели несколько человек, в том числе и мужчина лет 55-60, нормально одетый, и протянул водителю 500 сомов. Он все время торопил дать ему сдачу. Водитель дал ему 485 сом. Но, проехав одну остановку, водитель заметил неладное и начал спрашивать, кто дал ему 500 сомов? В ответ тишина. Этот мужчина быстро выскочил из маршрутки", - написала пассажирка, ставшая свидетелем этого инцидента.

По ее словам, выяснилось, что вместо настоящей купюры оказалась фальшивка, распечатанная на цветном принтере.


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URL: https://www.vb.kg/412783
Теги:
фальшивые деньги, Бишкек
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