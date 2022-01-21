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Информация о нападении на водителя Таджикистана не подтверждается

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- Наталья Крайнова
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Обстановка на кыргызско-таджикском участке государственной границы характеризуется как стабильная. Об этом сегодня, 21 января, сообщает управление информации и коммуникаций Пограничной службы ГКНБ КР. Напомним, что сегодня в таджикских СМИ появилась информация о том, что якобы кыргызстанцы закидали камнями грузовик граждан Таджикистана по дороге в анклав Ворух.

Погранслужба КР сообщает, что 20 января 2022 года на участке объездной автодороги села Ак-Сай в местности Бакай Баткенского района Баткенской области была замечена автомашина КамАЗ с таджикскими номерами. Указанная машина проехала на большой скорости через пограничный пост "Ак-Сай" ПС ГКНБ КР в направлении села Ходжа-Айлоо Республики Таджикистан.

"Пограничный представитель Таджикистана по Согдийскому направлению сообщил пограничному представителю КР по Баткенскому направлению о том, что якобы граждане Кыргызстана разбили лобовое стекло КамАЗа. При этом информация о нападении на водителя не подтверждается", - говорится в сообщении Погранслужбы КР.

Правоохранительные органы сторон проводят расследование по данному факту.


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URL: https://www.vb.kg/412784
Теги:
Погранслужба, приграничные конфликты, Таджикистан
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