В гражданство Кыргызстана указом президента приняли 2253 человека

Президент Садыр Жапаров подписал указы о приеме в гражданство и о выходе из гражданства Кыргызской Республики. Об этом сообщает служба информационной политики администрации президента.

Из них 5 указов президента о приеме в гражданство КР на 2253 человека (1724 – взрослые, 529 - дети), большую часть которых составляют этнические кыргызы, возвратившиеся на историческую родину.

Также подписан один указ президента о выходе из гражданства Кыргызской Республики 244 человек (198 – взрослые, 46 - дети).

Всего ходатайства на 2497 человек (1923 – взрослые, 574 - дети).