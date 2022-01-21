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Каким налогоплательщикам надо выбрать налоговый режим в ГНС до 28 января

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- Алина Мамаева
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Государственная налоговая служба разъяснила, каким категориям налогоплательщиков до 28 января 2022 года необходимо обратиться в налоговые органы с заявлением о выборе налогового режима.

В налоговый орган по месту налоговой регистрации с заявлением о выборе налогового режима необходимо обратиться плательщикам, которые до 31 декабря 2021 года уплачивали налоги на основе:

  1. обязательного патента;
  2. налогового контракта;
  3. налога с розничных продаж.

Заявление установленной формы выдается непосредственно в налоговом органе.

Вышеуказанные категории плательщиков могут выбрать единый налог или общий налоговый режим. При выборе общего налогового режима налогоплательщик одновременно подает заявление на регистрацию плательщиком НДС.

Плательщики, уплачивающие налоги на общем налоговом режиме с объемом годовой выручки до 30 млн сом, могут выбрать режим уплаты налогов – единый налог. Если они зарегистрированы плательщиками НДС, регистрация по НДС аннулируется.

Для остальных категорий налогоплательщиков нет необходимости в обращении в налоговые органы с заявлением.

Напомним, что налоговые органы в связи с принятием нового Налогового кодекса работают в усиленном режиме по обслуживанию налогоплательщиков.

В соответствии с установленным графиком, "Единые окна" налоговых органов, Центр обслуживания предпринимателей г. Бишкек работают в рабочие дни до 23-00 часов, в выходные дни – с 9-00 до 18-00 часов.


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URL: https://www.vb.kg/412788
Теги:
ГНС, налоги, Налоговый кодекс, Кыргызстан, налоги в Кыргызстане
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