Человеку впервые пересадили две почки трансгенной свиньи

Американские медики впервые пересадили человеку сразу две свиные почки. Описание работы опубликовал American Journal of Transplantation.

Пересадке органов животных человеку долгое время мешала реакция иммунной системы человека, которая отторгает чужеродные ткани. Биологи решили эту проблему лишь в начале прошлого десятилетия: тогда они научились удалять гены, отвечающие за работу системы "свой – чужой", с помощью геномного редактора CRISPR/Cas9. Благодаря этому ученые трансплантировали сердце свиньи сначала в тело бабуина, а затем и в грудную клетку смертельно больного человека.

Осенью прошлого года ученые впервые пересадили человеку и другой орган свиньи – почку. Джейми Лок из Алабамского университета в Бирмингеме с коллегами развили этот успех и провели первую успешную операцию по пересадке человеку сразу двух почек, которые были выращены в организме свиней. Для этого эксперимента ученым понадобилось разрешение родственников 57-летнего мужчины, который впал в кому и пожертвовал свои органы на благо науки.

Это тело ученые использовали, чтобы понять, смогут ли почки свиньи работать в организме человека. Дело в том, что эффективность работы почек и вероятность появления сбоев в их работе сильно зависят от давления в кровеносных сосудах. У человека этот показатель значительно выше, чем у свиней, поэтому медики опасались, что в результате трансплантации почки свиньи получат повреждения даже при 100-процентной иммунной совместимости органов.

Для ее обеспечения генетики удалили или заменили на человеческие аналоги десять участков ДНК свиней, связанных со свертыванием крови, ростом клеток и работой системы "свой – чужой". В результате пересаживаемые органы стали не только "невидимыми" для иммунитета, но и приобрели совместимость с кровеносными системами носителей всех типов крови.

Вырастив нескольких подобных свиней, ученые извлекли их почки и имплантировали их пациенту. Оба органа прижились и в первые полчаса после пересадки начали очищать кровь от токсинов. В последующие три дня наблюдений Лок и ее коллеги не зафиксировали никаких свидетельств того, что внутри свиных почек возникали кровотечения и прочие сбои, потенциально связанные с высоким давлением в кровеносной системе человека.

Успешное завершение этой операции, по мнению медиков, открывает дорогу для проведения аналогичных экспериментов с участием добровольцев, страдающих от неизлечимых заболеваний почек. Медики надеются, что благодаря подобной трансплантации можно будет ежегодно спасать жизни нескольких сот тысяч пациентов, гибнущих из-за отсутствия подходящих доноров для пересадки почек.