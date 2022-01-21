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Ученые предупредили об эпидемии миопии

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С течением времени уровень близорукости среди взрослых британцев нарастает. К такому выводу пришли ученые на основе анализа данных крупнейшего биобанка UK Biobank. Статья опубликована в журнале PLoS ONE.

Исследователи из консорциумов UK Biobank Eye и Vision Consortium под руководством Джугну Рахи (Jugnoo Rahi) из Университетского колледжа Лондона проанализировали офтальмологические данные более ста тысяч британцев разного возраста и обработали их с учетом поправок на пол, этническую принадлежность и уровень образования.

Авторы пришли к выводу, что родившиеся в конце 1960-х на десять процентов более склонны к близорукости, чем те, кто родился на тридцать лет раньше. У большинства из этих людей наблюдались легкие отклонения от нормы, но число тяжелых случаев среди тех, у кого близорукость диагностировали еще в детстве, за это время тоже выросло вдвое.

Ученые считают, что такой резкий рост близорукости можно объяснить рядом факторов. Вероятные причины включают: изменения в питании в детском возрасте, изменения образа жизни, более высокий уровень образования и, как следствие, - большее количество времени, проводимого перед экраном на работе и вне ее. Не исключают авторы и влияние окружающей среды, а также генетические факторы.

В анализе использовали данные о 107 442 участниках исследований UK Biobank в возрасте от 40 до 69 лет, родившихся между 1939 и 1970 годами. Все участники прошли подробное офтальмологическое обследование и предоставили социально-демографические данные, а также информацию об истории ношения очков и проблемах со зрением.

Оказалось, что за последнее десятилетие число близоруких увеличилось в самой старшей когорте, среди родившихся в 1939-1944 годах, на двадцать процентов, а в самой молодой когорте (1965-1970 годы рождения) - на 29,2 процента. В целом среди взрослых рост близорукости оказался выше, чем среди детей. Также увеличился процент легких случаев по отношению к тяжелым и еще сильнее стала корреляционная связь между близорукостью и более высоким уровнем образования.

"Наши результаты показывают, что при такой интенсивности образования в детстве частота миопий с ранним началом и тяжелой формой будет и дальше расти", - делают вывод авторы статьи.

Ученые планируют продолжить исследования, чтобы в дальнейшем разделить генетические факторы и факторы меняющейся окружающей среды, а также отдельно отслеживать миопию, появляющуюся в детском и взрослом возрасте.

Источник: РИА Новости


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