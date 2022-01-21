Легендарные статуи из Пальмиры восстановили в Сирии

Пять римских артефактов из древнего города Пальмира, пострадавшего во время десятилетнего конфликта в Сирии, были возвращены в Дамаск, передает Reuters.

Глава сирийского отдела древностей Мохаммед Назир Авад сообщил, что известняковые статуи и резные погребальные камни, датируемые римским периодом II-III веков нашей эры, были возвращены по инициативе частного ливанского коллекционера. Об этом он сообщил на церемонии передачи, организованной Национальным музеем Ливана в Бейруте.

Согласно данным агентства, статуи доставили в музей в сопровождении усиленной охраны из Дамаска. Для транспортировки их упаковали в крепкие деревянные ящики.

"Предметы, которые были выставлены в музее Набу на севере Ливана, возвращаются на свою исконную родину", - добавил сирийский чиновник.

Посол Сирии в Ливане Али Абдул Карим заявил, что ведутся переговоры о возвращении в Сирию других артефактов из Национального музея в Бейруте.

Во время сирийского конфликта город Пальмира, один из важнейших культурных центров древнего мира, перешел под контроль террористической группировки ДАИШ ("Исламское государство" - террористическая организация, запрещенная в Казахстане), которая взорвала некоторые из его основных памятников, включая Триумфальную арку.

Пальмира - памятник всемирного наследия ЮНЕСКО. До начала конфликта в Сирии город ежегодно посещали более 150 тысяч туристов.