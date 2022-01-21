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Референдум по конституции в Белоруссии назначен на 27 февраля

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- Наталья Крайнова
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В Беларуси референдум по внесению изменений и дополнений в Конституцию республики назначен на 27 февраля. Соответствующий указ подписал в четверг, 20 января, президент республики Александр Лукашенко. Сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"В соответствии с документом республиканский референдум по вопросу внесения изменений и дополнений в Конституцию Республики Беларусь назначен на 27 февраля 2022 года", - говорится в сообщении.

Указом определена формулировка вынесенного на референдум вопроса, которая дословно воспроизводится в бюллетене для голосования: "Принимаете ли Вы изменения и дополнения Конституции Республики Беларусь?" В пресс-службе отметили, что выносимые на референдум изменения и дополнения конституции прилагаются к указу.

"С учетом установленных Избирательным кодексом требований закреплена обязательная юридическая сила решения, принятого республиканским референдумом. Определен порядок вступления в силу такого решения - через 10 дней после его официального опубликования. Также устанавливается, что решение, принятое посредством референдума, является неотъемлемой частью конституции", - говорится в сообщении.


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URL: https://www.vb.kg/412794
Теги:
Беларусь, референдум
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