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Отца Бритни Спирс будут судить из-за слежки за дочерью

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- Алина Мамаева
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Суд обвинил отца Бритни Спирс Джейми в растрате денег певицы и слежке за ней. Об этом сообщило издание Deadline.

Как отметили, судебное разбирательство по этому делу начнется 27 июля.

"Во время опекунства мистер Спирс злоупотреблял своим положением, чтобы обогатить себя и близких. Он часто делал это за счет дочери и вопреки ее интересам, которые, наоборот, должен был защищать", - заявил в верховном суде Лос-Анджелеса бывший агент ФБР, которого Бритни наняла в качестве адвоката.

По словам сотрудницы международной компании, которая специализируется на расследованиях, Шерин Эбади, Джейми Спирс потратил на свое кулинарное шоу 6,3 млн долларов, которые принадлежали его дочери.

Также она сообщила, что отец Бритни пользовался услугами охранной фирмы Black Box для незаконной слежки за артисткой.

Напомним, в 2008 году Бритни Спирс признали частично недееспособной из-за проблем с наркотиками и психических расстройств. Более 10 лет финансы певицы, в том числе многомиллионный трастовый фонд, контролировали ее отец, Джеймс Спирс, и адвокат. Певица заявила, что ее постоянно заставляли работать, выступать на сцене, запрещали выходить замуж и рожать детей.

В июле этого года суд разрешил Спирс самостоятельно выбрать адвоката. Им стал Мэтью Розенгарт, который ранее защищал интересы актера Шона Пенна, режиссера Стивена Спилберга, актрисы Джулии Луис-Дрейфус и другие. Розенгарт обвинил отца певицы в злоупотреблении опекунством и растрате средств певицы.


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URL: https://www.vb.kg/412796
Теги:
мировые новости
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