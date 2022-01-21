В космосе к 2024 году планируют построить киностудию

Американская компания Space Entertainment Enterprise (SEE) объявила о планах по запуску космической теле- и киностудии в конце 2024 года. Сообщает ТАСС со ссылкой на журнал The Hollywood Reporter.

Киностудии дадут название SEE-1.

"SEE-1 станет уникальным и доступным домом для безграничных развлекательных возможностей в месте, в котором много информационной инфраструктуры", - заявили Дмитрий и Елена Лесневские, соучредители Space Entertainment Enterprise и продюсеры фильма Дага Лаймана с Томом Крузом в главной роли, который планируется частично снимать в космосе.

По данным издания, в настоящее время SEE-1 ведет переговоры с инвесторами и коммерческими партнерами. В ближайшее время планируется сбор средств на осуществление проекта.

Предполагается, что модуль SEE-1 позволит создавать и транслировать фильмы, телепередачи, музыкальные и спортивные события и развлекательный контент. Студию планируется ввести в эксплуатацию в декабре 2024 года на коммерческой космической станции Axiom, которая поначалу будет модулем МКС. К моменту отделения Axiom от МКС в 2028 году киностудия займет пятую часть пространства модуля.