Компания Mars обновит облик персонажей из рекламы M&M"s

Американская компания Mars обновит облики персонажей, которые используются в рекламе шоколадных драже M&M"s, чтобы сделать их более современными и отразить через их личности важность самовыражения. Об этом говорится на сайте компании.

У персонажей изменили цвет рук и ног. Если раньше они были ярко выраженного телесного цвета, то сейчас дизайнеры решили окрасить конечности в более нейтральный цвет, близкий к белому.

Создатели также изменили обувь, которые носили женские герои. Туфли на высоком каблуке, которые раньше носила конфета зелёного цвета, заменили на кроссовки. При этом каблук у драже коричневого цвета сделали сделали "низким и удобным". Как рассказал представитель Mars, совместно эти два женских персонажа станут "силой, которая поддерживает женщин".

Также изменятся голоса и характеры рекламных героев - они станут "более инклюзивными, доброжелательными и объединяющими". При обращении к персонажам M&M"s не будут применяться слова, указывающие на их половую принадлежность.