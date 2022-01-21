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Кто стоит за неудачной попыткой дискредитировать главу ГКНБ

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Попытки дискредитировать главу ГКНБ Камчыбека Ташиева продолжаются и, судя по всему, возможно, даже будут усилены. Оно и понятно, особенно, если вспомнить, какую работу проделал глава спецслужбы за последний период, которая, думается, многим олигархам в стране не по нраву.

Так только за прошедший год ведомство Ташиева задержало 32 должностных лица, которые возместили государству около 6 млрд сомов. В целом же в результате работы по борьбе с коррупцией в бюджет поступило 7,5 млрд сомов. Цифра по сравнению с предыдущими 10 годами более чем впечатляющая, так как за эти годы в бюджет от правоохранителей поступило всего лишь 2 млрд сомов.

В этой связи якобы расследование журналиста Болота Темирова о поставках мазута в ферганский нефтеперерабатывающий завод и попытка привязать к этой сделке главу ГКНБ, мягко говоря, притянуты за уши.

Начнем с того, что компания Region Oil, учредителем которой указана Назгуль Айдарова, является солидной и вполне законопослушной компанией, выплачивающей вовремя все налоги и таможенные отчисления. И не стоит забывать, что именно эту фирму узбекский нефтеперерабатывающий завод выбрал себе в партнеры.

Что же касается посредничества, то это вполне общераспространенное явление в мире бизнеса, когда помимо самого производства существуют еще немалые затраты на логистику и хранение товара. Другое дело если бы это была контрабанда, которой так любил грешить бывший президент Атамбаев. Достаточно хотя бы вспомнить темную историю с крушением самолета на поселок Дача-СУ. А если еще вспомнить, что сам Болот Темиров имеет связь с Атамбаевым, то вполне вероятно, что заказчиком его так называемого расследования мог быть именно бывший президент.

С другой стороны, если вспомнить, что именно Всемирная сеть журналистов-расследователей OCCRP, которая финансируется Агентством США по международному развитию (USAID) и Фондом демократии ООН (UNDEF), "помогла" найти Болотову нужные документы, то и здесь заказчик вполне вырисовывается. Тут сразу почему-то вспоминается, как рьяно посол США в КР Дональд Лу, из рук которого, кстати, Болот Темиров получал премию, "боролся" с коррупцией в нашей стране.

При этом, в самих США при желании очень легко закрывают глаза на деяния реальных коррупционеров. К примеру, Аксарбек Шадиев, который прячется где-то в штатах и на счет которого наша страна уже обращалась за помощью. К слову, Шадиев - не первый заочно осужденный кыргызстанец, помощи в экстрадиции которого КР просит у США. И, скажем так, бывший депутат далеко не самая крупная рыба. Когда-то наша республика обращалась к Соединенным Штатам с просьбой помочь вернуть на родину из Великобритании бывшего крон-принца Максима Бакиева.

В ответ органы юстиции США решили закрыть уголовное деле в отношении экс-председателя кыргызского Центрального агентства развития, инноваций и инвестиций и забыть о просьбах официального Бишека. Хотя, напомним, в Кыргызстане суд заочно приговорил сына экс-президента КР к пожизненному сроку лишения свободы за коррупцию и отмывание преступных доходов.


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URL: https://www.vb.kg/412800
Теги:
ГКНБ, Камчыбек Ташиев, Кыргызстан
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