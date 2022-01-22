Ковидные хроники: Столица в "красной зоне"

Кыргызстан бьет рекорды по заболеваемости коронавирусом. Вчера было 788 случаев заражения, 6523 из них зафиксированы в Бишкеке, который по степени риска вошел в "красную зону". В стране выявлен и штамм омикрон.

Не простой зверь

В том, что омикрон, который набирает силу, обязательно выстрелит и у нас, практически никто не сомневался. Правда, медики склоняются к мнению, что на фоне вакцинации и разработанной тактики лечения COVID омикрон представляет меньшую опасность, чем его собрат - штамм дельта. Но предупреждают, что даже, несмотря на снижение патогенности, это по–прежнему непростой зверь, способный вызвать серьезные осложнения. Тем более, как предрекают вирусологи, у нас он будет протекать тяжелее, чем в Европе. Это связано с коллективным иммунитетом населения и вакцинацией. Если там уровень полной вакцинации достиг 70 процентов, то у нас полностью провакцинировано, по данным на 10 января, чуть больше миллиона человек, или 15,3 процента от всего населения - 6 миллионов 668 тысяч. Но даже если учесть, что часть из них находится за рубежом, то все равно до коллективного иммунитета нам как до Луны.

И в оптимистичные предположения министра здравоохранения, что 70–80 процентов больных можно якобы будет лечить амбулаторно, то есть дома, так как заболевание должно протекать полегче, не очень пока верится. Это больше смахивает на заверения его предшественника, что, дескать, коронавирус не пропустим в страну, шапками его закидаем. Что вышло, все знают. Понятно же, если омикрон–штамм бьет рекорды по инфицированию, то соответственно больше больных будет госпитализироваться и умирать, чем было до омикрона.

Тем более что лечить 70–80 процентов нашего неорганизованного населения дома - значит дать омикрону "зеленый свет", он точно выйдет из–под контроля. С другой стороны, в стране не хватало даже при предыдущих вспышках мест в больницах. Значит, на этот раз придется отдавать больше отделений для больных COVID, оставив тысячи людей с другими заболеваниями без своевременной помощи. В общем, ситуация тревожная. А низкие темпы вакцинации, как показывает практика, проявляются не столько даже в росте числа зараженных, сколько в случаях с тяжелым течением заболевания вплоть до смертельных исходов. И есть, увы, все предпосылки, что омикрон принесет нам немало бед.

Что делать? Соблюдать стандартные противоэпидемиологические меры, о которых говорят уже года два. Они не поменялись, они хорошо работают не только против ковида, но и против других ОРВИ. Это маски, которые необходимо менять хотя бы 3–4 раза в день. В закрытых помещениях, в транспорте, не на улице. Использовать санитайзеры, соблюдать дистанцирование не менее трех метров. Не нужно ездить в час пик в общественном транспорте. Очень важно предусмотрительно относиться к контактам с пожилыми и больными близкими. И, конечно, надо срочно вакцинироваться и ревакцинироваться. Это позволит легче перенести "корону", а пожилым и людям с хроническими заболеваниями не угодить в реанимацию и выжить. Кстати, сокращен срок получения бустерной вакцины. Теперь желающие могут получить ее через 4 месяца после полного курса вакцинации. Как сообщили в Центре иммунопрофилактики, для получения дополнительной дозы могут быть использованы ранее полученные виды вакцины, а также "Спутник Лайт", который у лиц с существующим иммунитетом вызывает выраженный рост титра антител на 10–й день после вакцинации, что поможет предотвратить случаи повторного заражения.

А при появлении простудных симптомов необходимо обращаться в ЦСМ по месту жительства или звонить на горячую линию 118. По решению городской чрезвычайной противоэпидемической и противоэпизоотической комиссии в Бишкеке усилят колл–центр 118. Его операторы станут работать с 8.00 до 20.00, при необходимости будет увеличено количество линий и мобильных бригад.

Медики призывают население не заниматься самолечением и особенно не принимать антибиотики без назначения врача. По словам заместителя директора Центра экстренной медицины столицы Егора Борисова, в последние дни в связи с ростом заболеваемости коронавирусом увеличилась обращаемость в центр. В последние сутки на столичную Станцию скорой помощи поступило более 700 обращений. Служба работает с огромным напряжением. Стало больше и вызовов на тяжелые аллергические реакции после бесконтрольного приема антибиотиков. Был даже один смертельный случай.

Антирекорд омикрона

Мир лихорадит от новой волны коронавируса. По прогнозам ВОЗ, более половины населения Европы в ближайшие 2–3 месяца заразится омикроном. Кыргызстан уже в "желтой зоне риска".

А ранее ВОЗ сообщила о максимуме заразившихся коронавирусом за сутки в мире. По данным организации, почти 3,4 миллиона случаев заболевания выявлено только за одни сутки. Это является самым высоким суточным показателем за все время пандемии. Предыдущий антирекорд был установлен 6 января, когда в течение 24 часов в ВОЗ пришли сообщения о 2 миллионах 618 тысячах 130 заразившихся. Больше всего подтвержденных случаев заражения, данные о которых поступили в ВОЗ, зарегистрировано в США. Далее следуют Индия, Бразилия, Великобритания и Франция.

Всего заболевших COVID в мире более 318 миллионов, умерло пять с половиной миллионов.