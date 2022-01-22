Путин поручил повысить пенсии военным

Владимир Путин на заседании Совбеза предложил проиндексировать военные пенсии на 8,6 процента.

Он напомнил, что с 1 января на такую величину увеличили гражданские пенсии. В то же время выплаты военным и приравненным к ним планировалось поднять с 1 октября наступившего года на четыре процента.

"Вместо этого предлагаю здесь следующее решение, а именно: проиндексировать пенсии военных пенсионеров и приравненных к ним лиц уже с 1 января текущего года, и не на четыре процента, как было предусмотрено, а более высоким темпом - на 8,6 процента, как и для всех остальных пенсионеров. Повторю, это выше фактической инфляции за прошедший год", - заявил он.

Путин поручил правительству в ближайшее время проработать это решение и пересчитать уже назначенные выплаты за январь. Таким образом, граждане получат положенные деньги с ближайшей пенсией.

Президент отметил, что это затронет более 2,6 миллиона человек, включая вышедших на пенсию сотрудников МВД, Росгвардии, МЧС, Генеральной прокуратуры, Следственного комитета и других структур.