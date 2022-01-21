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Назгуль Айдарова: "Регион Ойл" не имеет никакого отношения к Ташиеву

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Глава компании "Region Oil" Назгуль Айдарова опровергла все озвученные в ролике журналиста Болота Темирова обвинения в причастности председателя ГКНБ Камчыбека Ташиева и его родственников к сделке с продажей мазута. Об этом она заявила редакции vb.kg.

По ее словам, компания "Region Oil" имеет серьезную репутацию на нефтяном рынке.

"Предприятие "Кыргыз Петролеум Компани" и семья Ташиевых не имеют отношения к моей компанию. Более того, указанный в ролике Болота Темирова мазут не имеет никакого отношения к "Кыргыз Петролеум Компани". Я, как и все, покупаю сырую нефть в Кочкор-Ате, передаю ее на переработку заводу, а потом реализую продукцию на местном рынке. При этом, плачу акциз и налоги на прибыль и на добавленную стоимость. Мазут не пользуется спросом в нашей стране, поэтому его продают в соседние страны. Кроме того, я буду планирую покупать мазут у "Кыргызнефтегаза" по протокольной цене и экспортировать его в Узбекистан с соблюдением всех норм и требований Кыргызстана.

ОсОО "Region Oil" полностью покрывает все расходы по доставке экспортного груза. В частности, туда входят стоимость железнодорожных, таможенных и транспортных услуг и все по тарифам Кыргызстана. Следует отметить, что все вышеперечисленные затраты (включая оплату труда) включены в цену мазута, что в свою очередь влияет на цену экспортных товаров.

В завершение призываю журналистов не публиковать не соответствующие действительности материалы в социальных сетях и не приводить ложные факты", - сказала Назгуль Айдарова.


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URL: https://www.vb.kg/412806
Теги:
Камчыбек Ташиев, нефть, Узбекистан, Кыргызстан
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