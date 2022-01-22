Соцфонд через ЕАБР будет переводить пенсии кыргызским мигрантам

Социальный фонда Кыргызской Республики и Евразийский банк развития подписали соглашение о сотрудничестве. Об этом сообщает пресс-служба Соцфонда.

По данным пресс-службы, данное соглашение представляет возможность проведения экспорта пенсий трудящихся государств-членов ЕАЭС от 20 декабря 2019 года и использования расчетной инфраструктуры ЕАБР при трансграничных переводах пенсий.

"Как известно, перевод пенсий трудящихся государств–членов ЕАЭС должен осуществляться через международную расчетную финансовую организацию, учредителями которой являются государства-члены ЕАЭС, с постоянным местонахождением в одном из государств-членов ЕАЭС.

В этой связи, в течении прошлого года Социальным фондом совместно с ЕАБР были проработаны механизм и условия сотрудничества.

Так, со стороны ЕАБР выражена готовность открытия счетов для Социального фонда в национальных валютах государств-членов ЕАЭС, перечисления пенсий компетентным органам государств-членов ЕАЭС, установки системы дистанционного банковского обслуживания "Банк-Клиент" без взимания комиссионного вознаграждения.

Далее, двум сторонам в соответствии с пунктом 2.5 соглашения о сотрудничестве необходимо доработать условия предоставления услуг по переводу пенсий трудящихся государств-членов ЕАЭС, после чего возможно будет осуществить полноценную трансграничную передачу пенсий.

Руководители Социального фонда и ЕАБР отметили, что подписанное сегодня соглашение в первую очередь имеет большое значение для миллионов трудящихся в странах ЕАЭС. Проведение расчетов по пенсионному обеспечению в рамках ЕАЭС окажет содействие как экономическому развитию государств-членов ЕАЭС, так и укреплению интеграционных связей".