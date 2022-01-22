Акылбек Жапаров принял участие в коллегии полпредства в Таласской области

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Таласскую область принял участие в итоговой коллегии полномочного представительства президента в Таласской области, на которой были рассмотрены итоги социально-экономического развития региона.

С итоговым отчетом выступил полномочный представитель президента в Таласской области Бакытбек Нарбеков.

В свою очередь председатель кабмина подчеркнул, что работа кабинета министров направлена на улучшение жизни граждан республики, в том числе по созданию благоприятных условий для устойчивого развития экономики в регионах.

"Местным органам власти даны все полномочия по решению проблемных вопросов: начиная от кадровых и заканчивая экономическим планированием. Вы обладаете всей полнотой власти для принятия самостоятельных решений", - отметил глава кабмина.

Он также добавил, что время диктуют свои требования и необходимо переходить на электронный документооборот и цифровизацию государственных услуг.

"Паспорта айыл окмоту должны полностью отображаться в базе данных. Необходимо также разработать цифровую карту всей территории региона, постоянно обновлять ее. Пусть все работает в реальном режиме. Завершите инвентаризацию государственного имущества. Мы можем планировать и инвестировать в экономику в зависимости от того, сколько собственности и земли у нас есть. Особое внимание надо уделять поддержке производства и промышленности", - подчеркнул председатель кабинета министров.

В завершение Акылбек Жапаров отметил важность оперативного и действенного реагирования на обращения граждан.

"По причине того, что люди на местах не решают своих проблем, граждане с недовольством приходят к зданию администрации президента. Ни одно обращение граждан не должно оставаться без внимания", - заключил Акылбек Жапаров.