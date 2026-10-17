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От бронетехники до фармацевтики: что предлагают на ЭКСПО в Бишкеке

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- Светлана Лаптева
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Кыргызстанские производители выходят на международные рынки, а иностранные предприниматели присматриваются к возможностям производства в республике. Эти направления стали заметны на выставках KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026, которые проходят в Бишкеке с 15 по 17 октября.

Организатор мероприятий - Торгово-промышленная палата Кыргызстана. По словам вице-президента палаты Авазбека Керимбаева, в выставках участвуют компании из семи стран. Одна из главных задач - помочь отечественным предприятиям найти зарубежных покупателей и новых деловых партнёров.

Бронемашины кыргызстанской сборки

Среди участников - компания "Ильбирс", представляющая четыре модели бронированных машин. Как сообщил заместитель генерального директора предприятия Эрнест Молдошев, технику собирают местные специалисты в Кыргызстане.

Машины могут использоваться Вооружёнными силами, правоохранительными органами и другими государственными учреждениями, а также для перевозки ценных грузов. В зависимости от задач планируется оснащение командно-штабных, разведывательных машин, техники сопровождения колонн и инженерных машин.

Компания намерена локализовать отдельные этапы производства. По словам Молдошева, у предприятия есть лицензия на производство и продажу продукции военного назначения.

Иностранный бизнес рассматривает производство в Кыргызстане

Свою продукцию на выставке представила узбекская компания VMEX из Ташкента. Она выпускает паровые и водогрейные котлы, расширительные баки и бойлеры. У компании есть представительство в Бишкеке, которое занимается продажей оборудования для умягчения и фильтрации воды.

Генеральный директор компании Мукаддас Оздемир заявил о намерении развивать деятельность в Кыргызстане и в перспективе открыть здесь производство.

По его словам, уже в первый день выставки около 30 человек проявили интерес к оборудованию и подали заявки. Особенно востребованными оказались паровые котлы, в том числе угольные.

Интерес к продукции ещё не означает заключения контрактов, однако такие встречи позволяют компаниям оценить спрос и обсудить возможные условия дальнейшей работы.

Торговые дома - мост между рынками

Ещё одно направление сотрудничества связано с Кыргызстаном и Пакистаном. Почётный консул Кыргызстана в Лахоре Мехер Кашиф Юнис рассказал об открытии кыргызского торгового дома в пакистанском городе. Там планируется размещать продукцию кыргызстанских предпринимателей и искать для неё покупателей.

Также обсуждается инициатива по открытию пакистанского торгового дома в Бишкеке.

По словам консула, сотрудничество может развиваться не только в торговле готовыми товарами. Он отметил перспективы создания фармацевтических компаний в Кыргызстане при участии пакистанского бизнеса, а также возможность обмена опытом в цифровизации.

Такие площадки, как торговые дома, способны облегчить предпринимателям поиск партнёров, продвижение продукции и создание совместных предприятий. Для кыргызстанских компаний это возможность выходить на рынки Южной Азии и Ближнего Востока, а для пакистанских - расширять присутствие в Центральной Азии и евразийском пространстве.

Мехер Кашиф Юнис напомнил, что во время визита президента Кыргызстана Садыра Жапарова в Пакистан в 2025 году ставилась цель довести двусторонний товарооборот до 200 миллионов долларов.

Главный результат - не выставочный стенд, а дальнейшая работа

KYRGYZSTAN EXPO – 2026 и EXPO EURASIA KYRGYZSTAN – 2026 дают производителям возможность представить товары, встретиться с потенциальными покупателями и обсудить инвестиционные проекты.

Однако реальный эффект будет зависеть от того, превратятся ли предварительный интерес и деловые контакты в поставки, совместные производства и долгосрочные контракты. Выставки в Бишкеке продлятся до 17 октября.


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URL: https://www.vb.kg/462348
Теги:
выставка, Бишкек, Кыргызстан
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