Правозащитники института омбудсмена и НЦПП КР навестили Чолпонбека Сыдыкова

Руководитель аппарата омбудсмена Аскат Азарбеков, сотрудник профильного отдела института акыйкатчы и глава Национального центра по предупреждению пыток Бакыт Рысбеков посетили кыргызстанца Чолпонбека Сыдыкова, который был задержан и избит сотрудниками правоохранительных органов Казахстана после беспорядков, произошедших в Казахстане. На машине скорой помощи Чолпонбек был доставлен из Алматы в Бишкекский научно-исследовательский центр травматологии и ортопедии, где он в настоящее время получает необходимое лечение.

С пострадавшим Чолпонбеком Сыдыковым была проведена беседа, а также медицинское освидетельствование в соответствии со Стамбульским протоколом, после чего были составлены необходимые медицинские документы.

В ходе встречи с правозащитниками Сыдыков попросил помощи в проведении расследования со стороны компетентных органов Кыргызстана для защиты и восстановления его нарушенных прав и свобод, и возмещения ущерба со стороны виновных лиц.

После данной встречи аппаратом омбудсмена были направлены соответствующие письма в Генеральную прокуратуру и министерство внутренних дел, в которых также содержится просьба: провести расследование по факту необоснованного задержания в Алмате гражданина КР Чолпонбека Сыдыкова, применения к нему пыток со стороны сотрудников правоохранительных органов РК и причинения ему телесных повреждений; допросить Сыдыкова в качестве потерпевшего и назначить судебно-медицинскую экспертизу для определения степени тяжести нанесенных ему телесных повреждений; запросить у правоохранительных органов Казахстана личные документы Чолпонбека Сыдыкова, изъятые у него во время задержания в Алатауском РОВД в Алматы.

Кроме того, аппаратом омбудсмена было направлено письмо в министерство здравоохранения с просьбой рассмотреть возможность проведения операции и полноценного курса лечения на бесплатной основе.