На 22 января в Кыргызстане зарегистрирован 791 новый случай COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 791 новый случай коронавируса и внебольничной пневмонии, в том числе среди медиков - 43. Такие данные дает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства новые случаи зарегистрированы:

Бишкек - 488,

Ош - 7,

Чуйская область - 185,

Ошская область - 8,

Таласская область - 9,

Нарынская область - 7,

Иссык-Кульская область - 17,

Джалал-Абадская область - 39,

Баткенская область - 31.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 194 тысячи 607 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.