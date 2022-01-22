На 22 января в Кыргызстане зарегистрирован 791 новый случай COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 791 новый случай коронавируса и внебольничной пневмонии, в том числе среди медиков - 43. Такие данные дает Министерство здравоохранения.
По данным ведомства новые случаи зарегистрированы:
Бишкек - 488,
Ош - 7,
Чуйская область - 185,
Ошская область - 8,
Таласская область - 9,
Нарынская область - 7,
Иссык-Кульская область - 17,
Джалал-Абадская область - 39,
Баткенская область - 31.
С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 194 тысячи 607 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.