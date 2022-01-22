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На 22 января в Кыргызстане зарегистрирован 791 новый случай COVID-19

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- Айжан Мамбеталиева
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В Кыргызстане за сутки выявили 791 новый случай коронавируса и внебольничной пневмонии, в том числе среди медиков - 43. Такие данные дает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства новые случаи зарегистрированы:

Бишкек - 488,

Ош - 7,

Чуйская область - 185,

Ошская область - 8,

Таласская область - 9,

Нарынская область - 7,

Иссык-Кульская область - 17,

Джалал-Абадская область - 39,

Баткенская область - 31.

С марта 2020 года в республике, по официальным сведениям, зарегистрировали 194 тысячи 607 случаев внебольничной пневмонии и COVID-19.


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URL: https://www.vb.kg/412814
Теги:
Минздрав, Кыргызстан, COVID-19, COVID
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