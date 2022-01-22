318 семей Первомайского района Бишкека получили теплую одежду

Акимиат Первомайского района ведет постоянную работу с общественными фондами по поддержке социально-уязвимых жителей района.
Накануне общественный фонд "Умут булагы" совместно с ассоциацией "Дениз Фенери" поддержали семьи, которые получают пособие "Уй-булого комок".
318 семей, проживающих в Первомайском районе получили одежду: свитера, футболки, носки, головные уборы, куртки, штаны, толстовки.
Глава района Жамалбек Ырсалиев поблагодарил за оказанную помощь и вручил благодарственное письмо от акимиата представителям фонда.