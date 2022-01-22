Погода
$ 84.72 - 84.90
€ 95.62 - 97.07

318 семей Первомайского района Бишкека получили теплую одежду

193  0
- Айжан Мамбеталиева
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники

Акимиат Первомайского района ведет постоянную работу с общественными фондами по поддержке социально-уязвимых жителей района.

Накануне общественный фонд "Умут булагы" совместно с ассоциацией "Дениз Фенери" поддержали семьи, которые получают пособие "Уй-булого комок".

318 семей, проживающих в Первомайском районе получили одежду: свитера, футболки, носки, головные уборы, куртки, штаны, толстовки.

Глава района Жамалбек Ырсалиев поблагодарил за оказанную помощь и вручил благодарственное письмо от акимиата представителям фонда.


Сообщи свою новость:     Telegram    Whatsapp

URL: https://www.vb.kg/412816
Теги:
аким, благотворительность, Первомайский район, Бишкек
FacebookTwitterTelegramWhatsAppВконтактеОдноклассники


Сейчас читают
Комментарии
или авторизуйтесь
Комментарии от анонимных пользователей появляются на сайте только после проверки модератором. Если вы хотите, чтобы ваш комментарий был опубликован сразу, то авторизуйтесь
Правила комментирования
На нашем сайте нельзя:
  • нецензурно выражаться
  • публиковать оскорбления в чей-либо адрес, в том числе комментаторов
  • угрожать явно или неявно любому лицу, в том числе "встретиться, чтобы поговорить"
  • публиковать компромат без готовности предоставить доказательства или свидетельские показания
  • публиковать комментарии, противоречащие законодательству КР
  • публиковать комментарии в транслите
  • выделять комментарии заглавным шрифтом
  • публиковать оскорбительные комментарии, связанные с национальной принадлежностью, вероисповеданием
  • писать под одной новостью комментарии под разными никами
  • запрещается использовать в качестве ников слова "ВБ", "Вечерний Бишкек", "Вечерка" и другие словосочетания, указывающие на то, что комментатор высказывается от имени интернет-редакции
  • размещать комментарии, не связанные по смыслу с темой материала
НАВЕРХ  
НАЗАД  