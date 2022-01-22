Акылбек Жапаров побывал на открытии вирусологической лаборатории в Таласе

Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Таласскую область принял участие в открытии вирусологической лаборатории для выявления COVID-19.

В ходе осмотра было отмечено, что современная ПЦР-лаборатория оснащена передовым оборудованием и готова обрабатывать до 800 анализов в сутки.

Председатель кабмина отметил, что подобные лаборатории должны быть открыты во всех регионах республики.

В свою очередь жители города Талас и сотрудники лаборатории подчеркнули, что после введения в эксплуатацию вирусологической лаборатории будет существенно легче выявить COVID-19 у граждан, ведь ранее анализы направлялись в город Бишкек. Из-за этого оперативность выявления коронавирусной инфекции была низкой.

Также было отмечено, что в ближайшее время профиль лаборатории будет расширен в пользу увеличения услуг по забору ряда других лабораторных исследований.