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Акылбек Жапаров побывал на открытии вирусологической лаборатории в Таласе

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- Айжан Мамбеталиева
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Председатель кабинета министров Акылбек Жапаров в рамках рабочей поездки в Таласскую область принял участие в открытии вирусологической лаборатории для выявления COVID-19.

В ходе осмотра было отмечено, что современная ПЦР-лаборатория оснащена передовым оборудованием и готова обрабатывать до 800 анализов в сутки.

Председатель кабмина отметил, что подобные лаборатории должны быть открыты во всех регионах республики.

В свою очередь жители города Талас и сотрудники лаборатории подчеркнули, что после введения в эксплуатацию вирусологической лаборатории будет существенно легче выявить COVID-19 у граждан, ведь ранее анализы направлялись в город Бишкек. Из-за этого оперативность выявления коронавирусной инфекции была низкой.

Также было отмечено, что в ближайшее время профиль лаборатории будет расширен в пользу увеличения услуг по забору ряда других лабораторных исследований.


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URL: https://www.vb.kg/412819
Теги:
Акылбек Жапаров, Талас, Таласская область, COVID-19, кабмин
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