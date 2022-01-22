В Аламудунском районе задержан подозреваемый в краже

Пресс-служба ГУВД Чуйской области сообщает, что в ОВД Аламудунского района с заявлением местный житель Ц.А. 1963 года рождения, он просил принять меры в отношении неизвестных лиц, которые 20 января 2021 года проникли к нему домой и похитили денежные средства в размере 7800 долларов, часы стоимостью 50 тысяч сомов, мобильный телефон стоимостью 400 долларов, ювелирные изделия , их стоимость пока устанавливается.

Данный факт был зарегистрирован в АИС ЕРП ОВД Аламудунского района по признакам преступления предусмотренного статьей 205 (Кража) УК КР. Было начато досудебное производство.

В рамках проведения необходимых следственно-оперативных мероприятий сотрудниками УУР ГУВД Чуйской области и ОВД Аламудунского района был установлен и задержан Ю.А. 2001 года рождения.

В настоящий момент сотрудниками милиции проверятся его причастность к другим аналогичным преступлениям.