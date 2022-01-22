Пять вузов КР вошли в проект "Академия ИКТ Huawei и семена будущего"

"На данный момент компания Huawei является поставщиком номер один в области информационно-коммуникационных технологий в Кыргызстане. Концепция нашей компании – "в Кыргызстане и для Кыргызстана". Поэтому мы запустили еще и программу "Академия ИКТ Huawei и семена будущего" в вашей стране", - рассказал гендиректор Huawei в Кыргызстане.

Как он отметил, этот проект Huawei стартовал в 2008 году, и на сегодняшний день в нем участвуют более 500 лучших университетов из 130 стран и регионов мира. "Академия ИКТ Huawei сотрудничает с местными университетами, чтобы сертифицировать преподавателей и поощрять студентов к участию в сертификации Huawei технологий. В настоящее время у Huawei более 300 университетов-партнеров по всему миру, которые ежегодно обучают тысячи талантов", - сказал он.

Компания Huawei пришла в Кыргызстан в 1998 году и с тех пор участвует в строительстве мобильных сетей 2G, 3G и 4G, поставляя высококачественные коммуникационные продукты и услуги жителям страны.

Участниками программы "Семена будущего" в нашей стране являются Иссык-Кульский государственный университет, Кыргызский государственный технический университет им. И. Разакова, Кыргызский государственный университет строительства, транспорта и архитектуры им. Н. Исанова, Ошский государственный университет, Джалал-Абадский государственный университет им. Б. Осмонова.

Эти пять университетов прошли сертификацию Академии ИКТ Huawei и завершили обучение первых пяти преподавателей. Первые 15 студентов прошли отбор и закончили онлайн-обучение в рамках проекта "Семена будущего". В течение пяти лет Huawei планирует подготовить 200 высококвалифицированных специалистов в области ИКТ для Кыргызстана, чтобы помочь стране повысить уровень ИКТ и цифрового развития.

Как отметил представитель Министерства образования и науки республики, данная программа дает возможность студентам повысить знания и навыки, почерпнуть международный опыт и , конечно, она способствует укреплению дружеских отношений между Китаем и Кыргызстаном, в том числе в области образования.