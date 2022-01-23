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Не бывает в Бишкеке так, чтобы сразу все сделали

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- Владимир Пирогов
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Не бывает у нас так, чтобы сразу все сделали. Вот, к примеру, на улице Туголбай–Аты (бывшая Линейная) закончился ремонт. И что же мы имеем? Асфальтовое полотно на дороге замечательное. Для автомобилистов ездить - лучше и не надо.

А тротуары просто расковыряли и бросили. На запад по улице Туголбай–Аты, за бульваром Эркиндик, пешеходу идти невозможно. Будешь двигаться по бывшему тротуару - можно ноги переломать, ходить по проезжей части тоже опасно.

Не слаще участь идущих до бульвара или поворачивающих направо (на север). Тут безальтернативный вариант - топайте по проезжей части. И когда же помпезная элитка (на месте бывшей гостиницы "Ала–Тоо") будет сдана и народ вернется на безопасные тротуары, неизвестно.


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URL: https://www.vb.kg/412833
Теги:
Бишкек, тротуар
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