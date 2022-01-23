Побег в новогоднюю ночь

- Т-т-тетя К-к-камилла, я замерз, - Канат стоял в шлепках на босу ногу и в легкой кофте. На голове запеклась кровь. Мальчишку трясло от холода и страха. В начале первой ночи в году он убежал из дома в горах и прошел пять километров, ища спасения от домашних побоев. Где была в это время младшая сестра Айдай, он не знал, девочка вырвалась на улицу раньше него.

Камилла стала отогревать ребенка, завернула в теплое одеяло, дала горячий чай. Когда у него перестали стучать зубы, Канат рассказал о новогоднем ночном кошмаре.

- Вечером пьяный папа пришел поздравить с Новым годом. Почему–то разозлился и стал бить маму, она выскочила на улицу раздетая, бегала по дачам, звала на помощь. На руках была маленькая сестренка в одной кофточке и босиком. Мы с Айдай дома спрятались. Потом мама вернулась, они снова стали ругаться и драться. Попало и нам. Айдайка первая убежала из дома. Я выскочил ее искать, но не нашел, она где–то на дачах, - последние слова Канат говорил уже с закрытыми глазами, сопротивляться сну у него не было сил. Муж Камиллы сел за руль и помчался в горы - искать сестру Каната.

Сторожа дач на "Панораме", услышав, что Айдай потерялась, присоединились к поискам. Они рассказали, что подобные ссоры в семье - не редкость, поэтому дети знают, что от пьяного отца нужно спасаться бегством. Мужчины прошерстили все дорожки и кусты, но девочку так и не нашли. Мужчины разошлись под утро. Муж Камиллы вернулся домой и сказал, что нужно вызывать милицию и специалистов, защищающих детей в подобных ситуациях. Первым делом позвонили директору общественного фонда "Лига защитников прав ребенка" Назгуль Турдубековой. Именно она сообщила милиции, что на дачах "Панорамы" ночью убежала девочка, никто ее до сих пор не видел. Диспетчер, принявший сообщение, не сразу понял серьезность ситуации - включились только после гневного сообщения на "Фейсбуке", которое разместила Назгуль.

…Тем временем Айдай пришла к Камилле, такая же испуганная и раздетая. Объяснить, где провела ночь, не смогла - у девочки задержка речевого развития. Камилла сообщила в милицию, что Айдай нашлась, накормила девочку, и та побежала к Канату. Ужас ночи для этих детей не был чем–то из ряда вон выходящим, терпеть им приходилось и не такое. Они радостно играли с Камиллиными детьми и хотели остаться в этом гостеприимном доме подольше.

- До сих пор не пойму, как эти дети смогли запомнить дорогу к нам! Только однажды они видели, где живем: я давно помогаю этой семье, и года два назад возила их на игровую площадку, а потом мы ненадолго остановились около нашего дома, я собрала им продукты. Дети даже из машины не выходили! От нас до них - пять километров по дороге, и где–то три - наперерез, через горы и речку. Муж до сих пор содрогается от ужаса, представляя, как Канат и Айдай ночью проделали этот путь. У нас своих четверо детей, двое - как раз их возраста. Поэтому, конечно, всю эту ситуацию принимаем так близко к сердцу, - едва не плачет Камилла.

…Десять лет назад эта маленькая улыбчивая женщина не смогла пройти мимо Мадины и Канатика: женщина работала "на весах", предлагая прохожим за пять сомов узнать свой вес. В тот день она сидела на асфальте и кормила жирной тандырной самсой грудного ребенка. Рядом стоял ковш с холодной водой - из него она давала прихлебывать малышу. Камилла узнала, что Мадина Касымова - выпускница детского дома со всеми вытекающими последствиями - без жилья, родных, не имеющая социальных навыков. Отец ребенка пьет и бьет ее, несмотря на то, что женщина снова беременна. Но самое страшное, что Канату нужна была срочная операция на сердце - он родился с тяжелым пороком и в два года выглядел полугодовалым.

В "Вечерке" мы писали про Канатика, собирая ему на операцию всем миром. Мальчику залатали сердечко, сейчас он практически здоров. Растет бойким, сообразительным мальчуганом, старается хорошо учиться. Его сестра–погодка Айдай - прямая противоположность: тихая, с задержкой речевого и умственного развития, ходить каждый день в школу за три километра не хочет, поэтому часто остается дома.

…Закончилась эта история предсказуемо: милиция приехала к Камилле, выразила ей благодарность за неравнодушие. Тем же вечером детей вернули их матери - протрезвевшей и испуганной. Мадина пообещала, что больше такого не повторится, но здравомыслящему человеку понятно, что выполнить обещание она не способна.

Отнять у нее детей и поместить в спецучреждение - тоже не выход. Мадина не самая плохая мать, она старается "вытянуть" детей в меру своих сил и способностей. Таким семьям, как Касымовы, нужна помощь иного характера.

- Выпускницам детских домов необходимо социальное сопровождение. Это такая форма государственной поддержки семей, входящих в группу риска. Социальный работник, закрепленный за такой семьей, в курсе всех ее проблем. Помогает родителям решать вопросы, касающиеся взаимодействия с государством и социальными органами, предупреждает о возможных рисках и опасностях. И мы были так близки к тому, чтобы эти соцработники появились в системе. Но… Пять лет VI созыв парламента при содействии детских правозащитных организаций разрабатывал новую редакцию Кодекса о детях, которая могла бы создать правовую основу для появления в стране 700 социальных работников по защите детей. Но, к сожалению, президент вернул на доработку, поскольку Министерство финансов посчитало, что это дорого для страны. Из бюджета требовалось на этот проект всего 160 миллионов сомов, - объяснила Назгуль Турдубекова.

…В социальном сопровождении нуждаются сегодня не сотни, а тысячи детей! Только в саманном поясе Бишкека есть десятки детей, живущих за гранью нищеты. Дошколята гуляют весь день по новостройкам, ученикам приходится добираться до школ за несколько километров. Семейное насилие в таких семьях - норма, к которой дети приспосабливаются, как могут. Например, как Канат и Айдай убегают в ночь, только бы скрыться от отцовских побоев. Интересно, какую сумму государство готово платить за обеспечение их безопасности? Один соцработник, способный спасти десятки детей, обошелся бы государству всего в девятнадцать тысяч сомов в месяц. Причем в этой сумме заложена не только зарплата специалиста, но и инфраструктурное финансирование. Неужели это дорого? Неужели жизнь и здоровье детей стоят меньше?

Назгуль Турдубекова и ее команда готовы начать борьбу за введение соцработников в государственную систему защиты детей и семьи. Но на это нужны ресурсы. Если вы готовы поддержать инициативу, свяжитесь с Назгуль по телефону 0–772–398 –474. Вместе обязательно получится столкнуть это важное дело с мертвой зоны чиновничьего равнодушия.