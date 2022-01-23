Премьер-министр Новой Зеландии отменила свадьбу из-за роста COVID-19

Премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отменила свою свадьбу из-за новых ограничений в стране на фоне роста числа заболевших коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает издание New Zealand Herald.

Как отмечается в сообщении, из-за штамма "омикрон" Новая Зеландия готовится в понедельник перейти на "красный" уровень реагирования.

"Что касается меня, то моя свадьба не состоится, но я лишь присоединяюсь к тем жителям Новой Зеландии, которые уже столкнулись с подобным в результате пандемии", - заявила Ардерн во время пресс-конференции по новым COVID-ограничениям в стране.

Она также сообщила, что на мероприятиях, таких как дни рождения и свадьбы, будет разрешено присутствие не более сотни гостей, а при отсутствии сертификата о прохождении вакцинации лимит будет составлять 25 человек.

"Такова жизнь. Осмелюсь сказать, я ничем не отличаюсь от тысяч других жителей Новой Зеландии", - подчеркнула премьер.