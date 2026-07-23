ГНС не согласилась с выводами Счетной палаты по итогам аудита

Государственная налоговая служба Кыргызстана заявила о несогласии с отдельными выводами Счетной палаты по итогам аудита за 2025 год. В ведомстве считают, что отраженные в отчете риски возможного недопоступления налогов и ряд других замечаний не подтверждены результатами налогового контроля и не могут рассматриваться как доказательство финансовых нарушений.

"Государственная налоговая служба Кыргызской Республики в связи с распространением информации Счетной палаты КР о результатах аудита ведомства сообщает, что не согласна с отдельными выводами, изложенными в заключении, поскольку они не подтверждены результатами налогового контроля и не отражают объективную оценку деятельности налогового органа.

Сегодня ГНС является современным, открытым и динамично развивающимся государственным органом. Основными направлениями ее деятельности являются цифровизация налогового администрирования, совершенствование методов налогового контроля, внедрение современных систем анализа рисков, повышение прозрачности налоговых процедур и развитие партнерских отношений с бизнес-сообществом.

В аудиторском отчете Счетной палаты отражены риски возможного недопоступления в бюджет текущих налогов на сумму 11 млрд 559 млн сомов, сформированные на основании анализа налоговых деклараций, отчетности и электронных счетов-фактур налогоплательщиков. При этом подобные аналитические данные сами по себе не являются доказательством нарушения налогового законодательства либо финансового нарушения со стороны Налоговой службы.

Система управления рисками является одним из основных инструментов налогового администрирования и используется Налоговой службой на постоянной основе для выявления потенциальных рисков неуплаты налогов. Любые аналитические расчеты являются основанием исключительно для проведения дальнейших мероприятий налогового контроля. Только по результатам таких мероприятий возможно установить наличие либо отсутствие нарушений и определить суммы налоговых обязательств.

Таким образом, выявление рисков неуплаты налогов отдельными налогоплательщиками не свидетельствует о финансовых нарушениях ГНС. Напротив, это подтверждает эффективность внедренных цифровых инструментов, позволяющих выявлять потенциальные налоговые риски и недобросовестных налогоплательщиков.

При этом Налоговая служба не располагает детализированными материалами и документально подтвержденными расчетами, на основании которых Счетной палатой сделаны выводы о наличии рисков на указанную сумму. В этой связи приведенные в заключении выводы не позволяют дать объективную правовую оценку каждому конкретному случаю.

В заключении Счетной палаты также содержится вывод о том, что налоговые льготы для ОсОО "Эти Бакыр Терексай" должны были завершиться 31 декабря 2023 года. Вместе с тем налоговые льготы указанной компании предоставлены на основании Инвестиционного соглашения, заключенного между Кабинетом Министров КР и ОсОО "Эти Бакыр Терексай". В настоящее время вопрос о сроках действия налоговых льгот рассматривается и уточняется на уровне Администрации Президента Кыргызской Республики. В связи с этим выводы о необходимости начисления налогов за 2024–2026 годы и соответствующие рекомендации в адрес Налоговой службы являются преждевременными и необоснованными.

В сообщении Счетной палаты также содержатся выводы о нарушениях внутренней финансовой дисциплины и при проведении строительно-ремонтных работ.

Сообщаем, что административное здание центрального аппарата Налоговой службы включено в Перечень стратегических объектов КР в соответствии с постановлением Правительства КР от 17 февраля 2014 года №99. Постановлением Кабинета Министров КР от 9 декабря 2022 года №672 генеральным подрядчиком по проектированию, строительству и реконструкции стратегических объектов определено государственное предприятие "Кыргызстройсервис".

Окончательная стоимость объекта будет определена только после проведения государственной экспертизы проектно-сметной документации уполномоченным государственным органом в сфере строительства, и финансирование текущих этапов работ не является фактом нарушения.

По отдельным объектам территориальных подразделений ГНС подрядными организациями признано завышение объемов выполненных работ на сумму 152 тыс. сомов. Подрядчики письменно подтвердили обязательство вернуть указанную сумму в бюджет, соответствующие гарантийные письма имеются. В этой связи выводы Счетной Палаты считаем преждевременными и необоснованными.

Кроме того, капитальный ремонт здания Управления ГНС по Таласскому району и оснащение его оборудованием на сумму 8,3 млн сомов выполнены за счет безвозмездной помощи ОсОО "Альянс Алтын". Также в трех УГНС проведен текущий ремонт на сумму 5,4 млн сомов. Общая сумма в размере 13,7 млн сомов отражается в бухгалтерском учете по мере поступления полного комплекта подтверждающих документов. Cчитаем, что выводы Счетной Палаты в отношении крупных нарушений во внутренней финансовой дисциплине необоснованными.

Относительно выводов о переплате заработной платы сообщаем, что ГНС не согласна с данной оценкой Счетной палаты. Выплата суммы 6 млн 80 тыс. сомов была произведена во исполнение решений Верховного суда Кыргызской Республики в связи с признанием увольнения отдельных сотрудников незаконным и их восстановлением на работе.

Отметим, что 23 июля этого года на площадке Счетной палаты КР состоялось заседание по рассмотрению отчета о результатах аудита за 2025 год. В рамках заседания представители Налоговой службы представили аргументированную позицию ведомства, изложили соответствующие пояснения и выразили несогласие с отдельными выводами и нарушениями, указанными в отчете Счетной палаты", - говорится в сообщении ведомства.