В Кыргызстане на 23 января зарегистрировано 787 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 787 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Такие данные дает Министерство здравоохранения.
По данным ведомства, новые случаи COVID-19 зарегистрированы:
Бишкек - 512,
Ош - 5,
Чуйская область - 154,
Ошская область - 9,
Таласская область - 11,
Нарынская область - 5,
Иссык-Кульская область - 20,
Джалал-Абадская область - 42,
Баткенская область - 29.
С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 195 тысяч 394 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.