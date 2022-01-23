В Кыргызстане на 23 января зарегистрировано 787 новых случаев COVID-19

В Кыргызстане за сутки выявили 787 новых случаев внебольничной пневмонии и COVID-19. Такие данные дает Министерство здравоохранения.

По данным ведомства, новые случаи COVID-19 зарегистрированы:

Бишкек - 512,

Ош - 5,

Чуйская область - 154,

Ошская область - 9,

Таласская область - 11,

Нарынская область - 5,

Иссык-Кульская область - 20,

Джалал-Абадская область - 42,

Баткенская область - 29.

С марта 2020 года в республике, по официальным данным, зарегистрировали 195 тысяч 394 случая внебольничной пневмонии и COVID-19.