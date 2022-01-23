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Камчыбек Ташиев: В офисе Болота Темирова распространяли наркотики

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- Карыпбай кызы Толгонай
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Расследования журналиста Болота Темирова не имеют отношения к его задержанию. Об этом на пресс-конференции сегодня заявил председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев.

При этом, по его словам, все расследования журналиста - ложь.

"Я никогда не был замешан в коррупции, и это моя жизненная позиция", - сказал Ташиев.

Глава ГКНБ также отметил, что не знает лично Болота Темирова.

"Почти 90 процентов его расследования - неправда. При этом мы знаем про него все, где и от кого Темиров получает гранты", - сказал Ташиев.

Камчыбек Ташиев пояснил, что в офисе Болота Темирова распространяли наркотики, и это стало причиной обысков.

"В милицию ранее поступило заявление о том, что сотрудник редакции Болот Назаров употребляет наркотики. У самого Болота Темирова не нашли в крови наркотики, и это радует. Думаю, что Болота Темирова отпустят и начнется расследование. Подчеркиваю еще раз, дело ведет милиция, а ГКНБ никакого отношения к этому не имеет", - добавил он.


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URL: https://www.vb.kg/412849
Теги:
Камчыбек Ташиев, наркотики, Кыргызстан
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