Врач-диетолог рассказала, какие продукты полезны для работы мозга

Врач-диетолог Марина Макиша рассказала, что для работы мозга нужны продукты, которые поддерживают хорошее состояние сосудов. Об этом сообщает "Москва 24".

Специалист рассказала, что от активности кровообращения в мозге будет зависеть качество его работы, с кровью поступает кислород и питательные вещества.

Диетолог отметила, что продукты, которые защищают сосуды, относятся к категории антиоксидантов. Они содержатся в ягодах, фруктах, овощах. В том числе витамины А, C и Е. Они защищают сосудистую стенку и профилактируют старческие заболевания мозга, такие как болезнь Альцгеймера, Паркинсона.

Жирные кислоты омега-3 также важны для сосудов и работы мозга. В день рекомендуется съедать порядка 30–50 граммов жирной рыбы.

Для активной работы мозга, для проведения нервных импульсов важно получать витамины группы B и магний, отметила врач. Этими витаминами и микроэлементами богаты цельнозерновые продукты, например овсяная каша, гречка, цельнозерновой хлеб.