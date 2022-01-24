Под Петербургом во время крещенских купаний погибла женщина

Женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Во время купания в проруби на Крещение в Гатчинском районе женщину затянуло под лед течением. Поиски тела продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором молодая женщина, осенив себя крестным знамением, прыгает в прорубь. Скрывшись под водой, она больше не показывается. Присутствовавшие рядом люди безрезультатно пытаются ее спасти под детские крики и плач.