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Под Петербургом во время крещенских купаний погибла женщина

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Женщина погибла во время крещенского купания в реке Оредеж в Гатчинском районе Ленинградской области, сообщил РИА Новости источник в силовых структурах.

"Во время купания в проруби на Крещение в Гатчинском районе женщину затянуло под лед течением. Поиски тела продолжаются", - сказал собеседник агентства.

Ранее в интернете появилось видео, на котором молодая женщина, осенив себя крестным знамением, прыгает в прорубь. Скрывшись под водой, она больше не показывается. Присутствовавшие рядом люди безрезультатно пытаются ее спасти под детские крики и плач.


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URL: https://www.vb.kg/412862
Теги:
Россия, крещение
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