Мэрия Бишкека проводит работу по недопущению жестокого обращения с детьми

Мэрией Бишкека проводится ряд мероприятий, направленных на предотвращение жестокого обращения и насилия над детьми.

Были обследованы жилищно-бытовые условия более 17 тысяч семей. По результатам проверки на учет взяты дети, находящиеся в трудной жизненной ситуации, в том числе дети трудовых мигрантов, 161 семье оказана социальная помощь.

В столице продолжает функционировать телефон доверия - "111", с помощью которого проводятся психологические консультации, а в последующем реабилитационные занятия.

При Центре помощи детям, пострадавшим от насилия и жестокого обращения, функционирует социальная служба "Социальный автомобиль для экстренной помощи детям", за 2021 год служба совершила 745 выездов.

В столице также функционируют Центр социальной адаптации детей (улица Курчатова, 70), Центр реинтеграции для несовершеннолетних детей "Айданек" (микрорайон "Учкун", улица Сатыбалдиева, 97).