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В Бишкеке 123 детям назначены опекуны и попечители

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- Айжан Мамбеталиева
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Мэрией Бишкека проводится постоянная работа по защите прав и интересов детей. За прошлый год в Бишкеке на учет поставлено более 7 тысяч детей, из которых 854 ребенка находились в трудной жизненной ситуации.

По результатам работы 123 детям назначены опекуны и попечители, 278 - размещены в реабилитационные центры, 113 детям восстановлены свидетельства о рождении, а 219 детей возвращены в семью после проведенной работы.

Соцработники совместно с УВД, МТУ провели 123 рейдовых мероприятия, по итогам выявлено 648 несовершеннолетних детей, из них 124 - работающие, 18 - просили милостыню, 424 - находились в игровых клубах, 4 - занимались бродяжничеством, 78 женщин - граждан Узбекистана с детьми - просили милостыню.

Работа в данном направлении продолжается.


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URL: https://www.vb.kg/412872
Теги:
дети, несовершеннолетние, Бишкек, мэрия
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